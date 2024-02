Klimaheld der Woche: Gemeinden beim Bodenschutz helfen

Geht es um Bodenverbrauch und Versiegelung, sind in Österreich die Gemeinden am Zug: Zu ihren Kompetenzen zählt die Flächenwidmung – immer wieder Gegenstand politischer Diskussionen. Einen Beitrag in Form eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts will Stefan Sterlich leisten. Der 37-Jährige kommt ursprünglich aus Klosterneuburg und studierte Architektur mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit in Wien und Schweden. Der Liebe wegen zog es ihn nach Oberösterreich.