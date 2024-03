Kleine Zeichen, große Emotionen

Sternchen, Unterstrich, Binnen-I oder Doppelpunkt: Ab April sind die Genderzeichen an Schulen, Hochschulen und Behörden in Bayern verboten. Es ist das nächste Kapitel einer auch in Österreich hochemotionalen Debatte. "Für uns ist die klare Botschaft: Sprache muss klar und verständlich sein", sagte der deutsche Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag, als die Änderungen der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern beschlossen wurden. Damit sind