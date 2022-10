Kleine Hürden auf dem Weg zur Wahlkarte

Mehr als 240.000 Wahlkarten wurden für die OÖ Landtagswahl vor einem Jahr ausgegeben. Mit ihnen kann man in einem anderen Wahllokal als am Wohnort wählen oder überhaupt schon vor dem Wahltag per Post. Doch das an sich funktionierende System, hat seine Tücken, wie zwei aktuelle Fälle zeigen.