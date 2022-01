Kinderpornos: Verhandlung gegen Zahnarzt (59) vertagt

Grund dafür: Verteidiger Andreas Mauhart hegt Zweifel am datenforensischen Gutachten, das die in Rede stehenden digitalen Bilder unter die Lupe genommen hatte. Mauhart meint, dass etliche dieser Bilder offensichtlich nicht kinderpornografisch seien. Er will nun ein neues Gutachten bei einem Mediziner in Auftrag geben lassen, der auf Altersfeststellung spezialisiert ist.

Die Richterin hat noch nicht entschieden, ob sie dem Antrag stattgeben will oder nicht. Sie stellte in den Raum, dass notfalls in künftigen Verhandlungen alle dieser rund 10.000 Fotos einzeln gesichtet werden sollen. Dies dürfte aber mehrere Verhandlungstage dauern.