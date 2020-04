Ein gepflegter Vierkanthof in Kronstorf. Die Fassade erstrahlt in einem freundlichen Gelb, fast so prächtig wie der Raps, der auf den Feldern blüht. Doch der schöne Schein trügt. In diesem Haus soll am Samstag in der Nacht der Landwirt Florian H. (46) seine Mutter Hildegard (81) erschossen haben.