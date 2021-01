Kindergärten und Krabbelstuben: Von hartem Lockdown keine Spur

Seit 2. November befindet sich Österreich durchgehend im Corona-Lockdown. Zuerst in einem weichen, dann in einem harten. Oberstufenschüler befinden sich seither im Homeschooling, auch die Volksschul- und Unterstufenklassen stehen seit Wochen leer. Anders sieht es in den Kindergärten und Krabbelstuben aus. Dass gerade Lockdown ist, merkt man in den meisten Einrichtungen nicht.