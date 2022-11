Ihre Fraktion hatte den Versorgungsengpass mittels einer Anfrage an die für Gesundheitsagenden zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) erhoben. "Jeder Tag, der ohne adäquate Behandlung für diese Kinder und Jugendlichen vergeht, hat nachhaltige Auswirkungen auf ihre Gesundheit und die Zukunft", sagt Bammer. Am längsten ist die Warteliste mit 120 Kindern und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kepler Universitätsklinikum. Im Klinikum