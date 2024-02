Kinder-Primärversorgungszentrum in Linz eröffnet: "Wichtige Ergänzung"

In der neuen medizinischen Anlaufstelle werden Neugeborene und Jugendliche bis 18 Jahre versorgt.

Als er das Angebot erhielt, im Primärversorgungszentrum für Kinder- und Jugendheilkunde in Linz zu arbeiten, "habe ich nicht lange überlegen müssen", sagt Alexander Springer. Der Kinderfacharzt arbeitet seit Jahresbeginn mit drei Kolleginnen in dem neuen Zentrum in der Stifterstraße. Dieses ist damit die erste Primärversorgungseinheit (PVE) für Kinder außerhalb Wiens.