"Keine andere Organisation kann das bieten"

Die ersten militärischen „Gehversuche“ der Soldatinnen im April 1998 in Straß

Von einer Zeitenwende sprachen die einen, für andere war es ein Aprilscherz: Heute vor 25 Jahren öffnete sich die Männerdomäne Bundesheer für Soldatinnen. Neun Frauen rückten am 1. April 1998 in die Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß (Steiermark) ein. 25 Jahre später zählt die Armee 645 Soldatinnen, davon 117 Heeressportlerinnen. Zudem können ab heute auch Frauen "freiwillig den Grundwehrdienst" antreten.