Kein Ende des Chaos: Vorerst nur ein PCR-Test pro Woche an Schulen

Die Pannenserie bei der Auswertung von PCR-Tests reißt nicht ab. Gestern konnten in zahlreichen Apotheken im Land keine PCR-Tests mehr abgegeben werden. Der Grund: Das zuständige Labor, das auch für die Auswertung der Tests an den Schulen verantwortlich ist, nahm keine neuen Proben mehr an. Zuerst müssten Rückstände bei den Tests der vergangenen Tage aufgearbeitet werden, hatte das Labor am Ende der vergangenen Woche mitgeteilt.