Kaninchen an Haltestelle in Linz ausgesetzt: "Solche Fälle häufen sich"

Die Karwoche ist für Lukas Riedl und sein Team keine stille, sondern eine einsatzstarke Zeit. Zuletzt ging am Montag um 16.40 Uhr ein Notruf ein. Ein Passant hatte an einer Bushaltestelle im Linzer Stadtteil Spallerhof eine Box mit zwei Kaninchen entdeckt. „Sie war voll mit Kot und stand in der prallen Sonne“, sagt der 22-Jährige, der im Vorjahr den Tierrettungsverein Icara ins Leben rief. Eine Angehörige der Besitzerin, die zufällig an der Haltestelle vorbeikam, soll angegeben haben, sich vor den Tieren geekelt zu haben.

Die Kaninchen wurden ins Tierheim gebracht. Bild: Icara Tierrettung

"Viele sind überfordert"

Die Freiwilligen brachten die verwahrlosten Kaninchen ins Tierheim. Dort stellte man fest, dass die beiden schon tagelang in der kleinen Transportbox ausgeharrt haben. Und es ist leider kein Einzelfall: Wenige Tage zuvor waren zwei Meerschweinchen beim Einkaufszentrum Lenaupark „hinterlassen“ worden, berichtet Riedl. Was die Besitzer dazu bewegt, ihre Haustiere auszusetzen? Viele von ihnen seien überfordert, vernachlässigen die Tiere und ekeln sich dann.

Wenige Tage zuvor war das Team mit einem weiteren Fall von Tierquälerei konfrontiert: In Traun hatten Jugendliche auf einen Feldhasen eingetreten.

Ein Einsatz Ende Februar hat den 22-jährigen Linzer besonders nachdenklich gestimmt. Ein Welpe war - wie berichtet - von seiner Halterin auf dem Balkon angekettet worden. „Die Frau hat zu uns gesagt, ein kranker Hund kommt ihr nicht in die Wohnung“, sagt Riedl. Dass verwahrloste Tiere gefunden oder aggressive Hunde abgegeben werden, komme aktuell verstärkt vor.

Der kleine Rüde konnte sich nicht einmal hinlegen, so kurz war die Kette Bild: www.facebook.com/icaratierrettung

Einsätze an der ukrainischen Grenze

Als ausgebildeter Sanitäter und erfahrener Feuerwehrmann weiß er, worauf es in Notfällen ankommt. Das Vorwissen kommt ihm und seinen 15 Vereinskollegen nicht nur in Linz zugute. An zwei Wochenenden im März transportierten sie drei Tonnen Hilfsgüter an die ukrainisch-polnische Grenze, um dort Kriegsflüchtlinge und deren Tiere zu versorgen. Trotz den Strapazen nahm Lukas Riedl vor allem schöne Erinnerungen mit nach Hause. „Wir haben gesehen, wie groß die Hilfsbereitschaft in ganz Europa ist“, sagt der Grafikdesigner. Nebenbei studiert er Sozialwissenschaften und Psychologie. Sein Spezialgebiet: Tiergeschützte Therapie. Die Liebe zu den Tieren ist von klein auf gewachsen: „Ich wurde mit Hunden, Katzen und Reptilien groß“, sagt der Kleinmünchner.