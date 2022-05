Rene Mayrhofer, Leiter des Instituts für Netzwerke und Sicherheit an der Kepler-Uni, ist ansonsten kein Wissenschaftler, der harsche Kritik an der Politik übt. Aber die Pläne der EU, künftig die Internetkommunikation zu überwachen (wir haben berichtet), sind für ihn ein Reizthema. "Hier ist Gefahr im Verzug. Man muss den Verantwortlichen in der EU klar vorwerfen, dass sie die Öffentlichkeit belügen", sagt er.