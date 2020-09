Was als Ausnahmeregelung für den Corona-Jahrgang der Matura gedacht war, soll nun in Zukunft gelten. Für die Maturanote soll nicht mehr nur die Leistung bei der Prüfung, sondern auch die Jahresnote der Abschlussklasse gelten. Dass Prüflinge wie zuletzt leere Blätter abgeben und dank einer guten Jahresnote dennoch bestehen, will das Bildungsministerium nun mit einer neuen Regelung verhindern.