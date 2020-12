Junge Studentin ermordet: Hausherr überwältigte Täter

"Dass so etwas in so einer friedlichen Gegend passieren kann? Das gibt es doch gar nicht, wir sind wirklich am Boden zerstört", fasste ein Nachbar am Sonntagvormittag die große Bestürzung in der Einfamilienhaussiedlung im Zaubertal in Leonding zusammen - die OÖN haben gestern ausführlich berichtet.

Es geht um eine Achtjährige, die in ihrem Elternhaus schreckliche Szenen mitansehen musste, ihre Mutter (39), die bewusstlos ins Spital eingeliefert werden musste – und um deren Halbschwester (25), die der Notarzt vergeblich zu retten versuchte. Für die junge Frau aus Honduras kam aber jede Hilfe zu spät.

Video: Interview mit Polizeisprecher Michael Babel

Im Gebäude lebt der Hausbesitzer, ein Getränkeunternehmer, zusammen mit seiner aus Honduras stammenden Frau (39) und der achtjährigen Tochter. Seit längerem zu Gast war die 25-jährige, ebenso aus Honduras stammende Halbschwester der 39-Jährigen, die in Linz studierte. Erst seit kürzerem zu Besuch war ein 29-jähriger Spanier, der laut Polizei ein Cousin zweiten Grades der 25-jährigen Studentin ist. Der Tatort war der zu einem Gästewohnbereich ausgebaute Keller. Die Eheleute und das Kind schliefen im Obergeschoß, als das Mädchen gegen neun Uhr unten ein "Gerangel" hörte. Die Achtjährige ging daraufhin ins Erdgeschoß hinunter. Ihre Mutter, die wach geworden war, folgte ihr und ging noch eine Etage tiefer in den Keller. Was dort genau geschah, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Fix ist, dass auch der Unternehmer in den Keller ging, um nachzuschauen, was los war. Dort sah er seine Frau benommen auf dem Boden liegen. Ihre Halbschwester gab kein Lebenszeichen mehr von sich. Am Tatort hielt sich auch noch der 29-jährige mutmaßliche Täter auf. Es kam zu einer Rauferei zwischen den Männern.

Bildergalerie: 25-jährige Studentin in Leonding getötet

Mit Kabelbinder gefesselt

Die achtjährige Tochter lief inzwischen zum Nachbarhaus, wo die Großeltern leben. Ihr Großvater, der Vater des Unternehmers, eilte zu Hilfe. Gemeinsam konnten sie den 29-Jährigen überwältigen und mit Kabelbindern fesseln. Als die Polizei eintraf, habe sich der Tatverdächtige widerstandslos festnehmen lassen, sagte Polizeisprecher Michael Babl. Das Motiv war gestern noch unklar. Der Spanier räumte nur ein, seine Cousine getötet zu haben. Laut den Kriminalbeamten könnte der Mann aber ein sexuelles Interesse an seiner Cousine gehabt haben, das die Frau nicht erwidert haben soll.

Todesursache nicht bekannt

Die Polizei stellte ein Küchenmesser sicher, das eine der Tatwaffen gewesen sein könnte. Doch die Stich- bzw. Schnittwunden dürften nicht tödlich gewesen sein, sagte die Linzer Staatsanwältin Ulrike Breiteneder. Der Tod könnte durch Würgen oder "stumpfe Gewalteinwirkung" verursacht worden sein. Weder die Tatzeit noch der Todeszeitpunkt stünden fest. "Wir haben daher eine Obduktion angeordnet", so die Behördensprecherin.

Zudem gebe es Hinweise darauf, dass der Verdächtige an einer psychischen Störung leide. Die Zurechnungsfähigkeit des Mannes müsse überprüft werden, sagte die Staatsanwältin. (staro)

