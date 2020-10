WILHERING/LINZ. Sie lag am Morgen einfach tot in ihrem Bett. Nur 41 Jahre alt geworden, keine bekannten Vorerkrankungen. Der 15 Jahre alte Sohn hatte seine leblose Mutter Birgit H. am 3. Oktober gefunden. Seither ist für die Familie, die in Wilhering das beliebte Gasthaus zur Grünen Alm betreibt, nichts mehr so, wie es einmal war. Der Witwer (46) muss die Gastwirtschaft jetzt ohne die tatkräftige Hilfe seiner Frau führen und sich um den Sohn und die 17-jährige Tochter kümmern.