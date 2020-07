Ziemlich geschlaucht wirken die etwa 30 jungen Soldaten, die am Truppenübungsplatz in Allentsteig nach schattigen Plätzen lechzen und das Mineralwasser im Großgebinde zu sich nehmen. Dennoch wirken sie zufrieden und motiviert. Denn es sind mehrheitlich Mitglieder von freiwilligen Feuerwehren, die gerade den letzten Teil ihrer Grundausbildung absolvieren, bevor sie ihren Dienst beim Luftfahrzeug-Rettungs- und ABC-Abwehr-Zug, also der militärischen Flughafenfeuerwehr in Hörsching, antreten.