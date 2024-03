Josef Kraus: "Die Kinder sind einfach schwieriger geworden"

Josef Kraus spart seit Jahrzehnten nicht mit Kritik am deutschen Bildungssystem. Der 74-Jährige aus Bayern verfügt über Erfahrung als Lehrer, Schulleiter, Psychologe und Präsident des deutschen Lehrerverbandes. Er thematisierte die Missstände in Deutschland unter anderem mit seinen Büchern "Helikopter-Eltern", "Der PISA-Schwindel" oder "Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt". Beim Bundeslehrertag in Linz war Kraus, der regelmäßig vor tausenden Leuten Vorträge hält, der Hauptredner.