Vor dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz steht ein Christbaum. Kleine Zettel hängen herab. Die Angestellten haben ihre Wünsche an den Baum gehängt: "Mehr Respekt", "Mehr Personal", "Ich will endlich durchschnaufen". Quasi ihr Brief ans Christkind. Denn der Offene Brief an die Politik vor einer Woche blieb ohne Antwort.