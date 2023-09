Instagram-Tourismus: Der Donnerkogel und seine Schattenseite

Sie führt – begeht man sie gegen den Uhrzeigersinn – vorbei an den Steilabbrüchen des Donnerkogel (im Bild) über Zwieselalm und Theodor-Körnerhütte zur Hofpürglhütte und über den Steiglpass zurück nach Oberösterreich.

Zwei Belgier steckten im Schnee fest, eine Russin bog falsch ab, eine Texanerin galt stundenlang als vermisst, ein Tscheche und seine Tochter saßen bei Regen und Dunkelheit im unwegsamen Gelände fest, ein deutsches Paar verirrte sich beim Abstieg, eine Frau aus Singapur verließen die Kräfte, und auch eine Polin stürzte erschöpft in ihr Klettersteigset. Für einen Briten kam jede Hilfe zu spät, er stürzte gestern am Ausstieg des Klettersteigs in den Tod.