Ins Gasthaus "Baum mitten in der Welt" könnte demnächst ein Bordell einziehen

"Ja, es wurde eine Überprüfung gemäß Paragraf 6, Sexualdienstleistungsgesetz eingeleitet", sagt Elisabeth Leitner auf Anfrage der OÖNachrichten. Die Kirchdorfer Bezirkshauptfrau bestätigt damit, was in Kremsmünster derzeit Tagesgespräch ist: Aus dem ehemaligen Gasthaus "Baum mitten in der Welt" soll ein Etablissement für erotische Dienstleistungen, sprich ein Bordell werden. Die Nachbarn in einem Umkreis von 50 Metern wurden von der Behörde jedenfalls verständigt.