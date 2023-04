Zweifache Weltmeisterin aus Bayern lässt sich im Innviertel firmen

Pia Kasteneder ist Doppelweltmeisterin in der Altersklasse U13 im Einradfahren. Und die junge Bayerin aus Münchsmünster ist stark mit dem Innviertel verwurzelt. Pias Mutter Beatrix stammt vom Moserbauerngut in Wippenham, die junge Weltmeisterin lässt sich nun am Samstag, 22. April, auch hier firmen. "Ich habe bei uns in Wippenham in der Pfarre die Firmvorbereitung gemacht und auch die Pfarrfirmung vorbereitet.