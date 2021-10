Im Bezirk waren am Wochenende zwei Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Eine 29-jährige Patientin des Krankenhauses Braunau starb am Sonntag an den Folgen der Infektion. Einen Tag zuvor ist eine 60-jährige Frau zu Hause verstorben. Bei beiden bestand laut Landeskrisenstab eine Vorerkrankung. 901 Menschen sind im Bezirk Braunau aktuell Corona-positiv, seit Dienstag gibt es zum dritten Mal Ausreisekontrollen und im Krankenhaus sind die Kapazitäten knapp.