Eine der längsten Startgeraden in Europa, mit knapp 100 km/h auf die erste Kurve zu, steile Hügel, knackige Abfahrten und Mehrfachsprünge: Die Strecke am Güpl in Asenham (Gemeinde Mehrnbach) gehört zweifellos zu den spektakulärsten im gesamten Motocross-Zirkus. Eine, die Jahr für Jahr die besten nationalen und internationalen Fahrer ins Innviertel lockt, um hier ordentlich am Gasgriff zu drehen. Heuer machen die Piloten das am Samstag, 27., und Sonntag, 28. August.