Am Montag, 18. Mai, kehren die Schüler wieder zurück ins Klassenzimmer. Schichtbetrieb, lernen auf Abstand und mit Hygienevorkehrungen: Während es in der Schule vieles zu beachten gilt, gestaltet sich der Weg dorthin etwas unkomplizierter. Für die Schüler ändert sich, dass sie während der Fahrt eine Mund-Nasen-Maske tragen müssen, denn im Schulbus herrscht – wie etwa in der Straßenbahn, U-Bahn, etc. auch – Maskenpflicht.