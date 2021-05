Der erste Mai als internationaler Tag der Arbeit wurde in Österreich im Jahr 1919 per Gesetz zum "allgemeinen Ruhe- und Festtag" erklärt. Seither genießen die erwerbstätigen Österreicher diese willkommene Auszeit. Zumindest jene, die Arbeit haben. Der "Rest" – aktuell sind das mehr als 350.000 Menschen – wird sich an diesem Feiertag seiner schwierigen Lage besonders bewusst. Eine Situation, die Irene Huss bestens vertraut ist.