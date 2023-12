"Zuckersüchtig bin ich seit Kindheit an"

Zuckersucht sei in gewisser Weise Kontrollverlust, sagt Julia Kisch.

Ob Vanillekipferl, Lebkuchen oder Nussecken: Was wäre Weihnachten ohne Kekse? Unvorstellbar, aber gesünder, denn Kekse enthalten meist viel Zucker. In Maßen ist das kein Problem. Bei manchen gerät das Verlangen nach Süßem allerdings außer Kontrolle, wie bei Julia Kisch. Sie sagt, sie ist zuckersüchtig. Was das bedeutet und warum sie eine Selbsthilfegruppe gegründet hat, bei der auch Innviertler willkommen sind.