Er soll einen ihm überlassenen jungen Schäferhund gequält haben, so die Vorwürfe gegen einen Innviertler Pensionisten: mit Tritten, Schlägen und Würgen, so eine Zeugin im Rahmen eines Prozesses am Landesgericht Ried, wo es auch auch um grenzwertige Methoden der Hunde-Erziehung ging.