August 2017. Die Vorbereitungen in Frauschereck laufen, wie jedes Jahr lädt die Feuerwehr zum beliebten Fest. Keiner ahnt, was sich in der Nacht des 18. August ereignen wird. Keiner sieht kommen, dass tags darauf in St. Johann nichts ist, wie es war. Als sich gegen 22.30 Uhr orkanartige Böen näherten, war das Fest in vollem Gange. Was folgte, ist bekannt. Das Zelt stürzte ein. Es gab zwei Tote, Dutzende Schwerverletzte. Die Folgen sitzen in der Gemeinde bis heute tief.