"Leider können wir unser Rennen am 12. Juni nicht durchführen. Die behördliche Bewilligung, die aufgrund der Covid-19-Pandemie nötig ist, fehlt." Dieses Statement hat die Sportunion Maria Schmolln Ende Mai auf Facebook veröffentlicht. Den Kopf in den Sand stecken kam für die Organisatoren trotzdem nicht in Frage. In einer kurzfristig angesetzten Besprechung haben sie entschieden, dass das X-Bike by Borbet Austria auch 2021 stattfinden soll.