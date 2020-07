WK-Obmann: Johann Froschauer übergibt an Florian Grünberger

Nach knapp 16 Jahren als Obmann der Wirtschaftskammer Schärding hat Johann Froschauer das Amt nun wie vorgesehen übergeben – Nachfolger ist der 39-jährige Schotter- und Baggerunternehmer Florian Grünberger aus Münzkirchen, der für die Funktionsperiode bis 2025 angelobt ist.

Der neue Obmann wolle Schwerpunkte des Vorgängers weiterführen, darunter: Lehrlings- und Bildungsstandort stärken (Berufserlebnistage, "Andorf Technology School"); Infrastruktur verbessern (Breitband, Energie, Verkehr); regionale Kooperationen forcieren und Betriebsansiedlungen fördern (Wirtschaftspark Innviertel, Inkoba Schärding).

Als weitere Schwerpunkte nennt Grünberger die Positionierung des Standorts als wirtschaftsfreundliche und lebenswerte Arbeitgeberregion mit Fokus auf regionale Projekte, die Stärkung des Wirtschaftsstandorts durch intensive Zusammenarbeit aller Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft – die Förderung eines Wir-Gefühls.

Dazu Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch regionale Lehrlings- und Fachkräfteinitiativen, wie z. B. "Berufserlebnistag" und "langer Tag der Berufe und Forschung". Und mit dem Projekt "next.STEP" werde ein Angebot für Unternehmer geschaffen, die seit mehreren Jahren tätig sind und ihren Betrieb sowie ihre Dienstleistungen oder Produkte auf den Prüfstand stellen wollen.

Unterstützt wird Obmann Florian Grünberger durch einen neu konstituierten Bezirksstellenausschuss mit Franz Glas von holz-glas – Holzhandel und Sägewerk in St. Roman, Karl Gugerbauer vom Schärdinger Hotel Gugerbauer, Agnes Reiter von der Raaber Malerei Reiter, Johannes Hofbauer – Maler in Rainbach, der Raaber Lebens- und Sozialberaterin Claudia Brunner, Roland Hartwig – CEO der Freinberger Schwarzmüller Gruppe, Jörg Weißhaidinger – Bauunternehmer in Diersbach. In den Ausschuss kooptiert ist der Bezirksvorsitzende der Jungen Wirtschaft Georg Ezinger von Ezinger Agrarhandel in Taufkirchen.

Der scheidende Obmann und Unternehmer aus Taufkirchen, Johann Froschauer, wurde mit der Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Oberösterreich in Silber ausgezeichnet.

Engagiert

Florian Grünberger trat nach einer Bürokaufmannlehre in das elterliche Unternehmen ein. Die Matthias Grünberger GmbH in Münzkirchen beschäftigt 60 Mitarbeiter, bietet alle Leistungen zu den Bereichen Erdbewegung, Baggerung, Abbrucharbeiten. Das Unternehmen betreibt auch eine Kies- und Schottergrube. Seit 2019 ist Florian Grünberger geschäftsführender Gesellschafter. Der 39-Jährige ist schon länger in der Interessenvertretung engagiert, unter anderem von 2012 bis 2015 als Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Schärding.

