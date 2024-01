Wirbel um Grundstücksverkäufe in Kirchheim: "Fühle mich diskriminiert"

Dank durchaus günstiger Konditionen wurde in den vergangenen Jahren viel gebaut. In den Gemeinden sind zahlreiche neue Siedlungen entstanden. So auch in Kirchheim, wo sich die Einwohnerzahl in den letzten zwei Jahren von 700 auf 800 erhöht hat. Ausschlaggebend für den Zuzug waren leistbare Grundstückspreise. Der Großteil der "neuen Kirchheimer" kam dabei aus den Nachbargemeinden. Doch es gab auch Fälle in Kirchheim, bei denen mit den Grundstücken spekuliert worden war.