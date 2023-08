"Wir wollen so lange wie möglich vorne bleiben"

Nach Anlaufschwierigkeiten in der vergangenen Aufstiegssaison scheint die Union Ostermiething nun endgültig in Oberösterreichs höchster Fußballklasse angekommen zu sein. Denn auch im dritten Meisterschaftsspiel blieb die Weste von Neo-Trainer Christoph Mühllechner mit dem 4:1-Erfolg gegen Perg blütenweiß. Seit Freitag lacht man mit dem Punktemaximum von der Tabellenspitze der OÖ-Liga. "Wenn man Spiele gewinnt, ist es zwangsläufig so, dass es nach oben geht", erklärt Mühllechner.