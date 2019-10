Was die Talentsuche betrifft, steht es 1:0 für den Fußball, sagt die deutsche Bestsellerautorin Julia Friedrichs. Die Innviertler Wirtschaft geht in die Offensive, punktet mit dem Bildungskatalog, dessen vierte Auflage vorgestern in der Hargassner Energy World in Weng präsentiert wurde. Es handelt sich dabei um ein 90-seitiges Nachschlagwerk mit einer Vielzahl konkreter Angebote von Innviertler Unternehmen an Schulen. "Der Bildungskatalog ist Kernprojekt der ‚Initiative Hot Spot!