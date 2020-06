"Wir halten zusammen und meistern es als Team!"

Die Corona-Krise stellt Staat und Kommunen vor enorme Herausforderungen. Nicht nur in gesundheitlicher, gesellschaftlicher und ökonomischer Hinsicht – auch die Verwaltung und deren Verantwortliche sind gefordert wie noch nie.

Wie sind die Innviertler Bezirksstädte bisher durch die Coronazeit gekommen? Dazu haben Rieder/Schärdinger Volkszeitung und Braunauer Warte die Bürgermeister der drei Bezirkshauptstädte hinsichtlich Auswirkungen auf Finanzen und Bauprojekten sowie den Aufholbedarf nach dem Stillstand befragt. Auch eine persönliche (vorläufige) Bilanz der Corona-Zeit ziehen Johannes Waidbacher (Braunau), Albert Ortig (Ried) und Franz Angerer (Schärding). In den kommenden Ausgaben lassen wir die Bürgermeister der Innviertler Bezirksstädte Bilanz ziehen. Den Beginn macht (in alphabetischer Reihenfolge) Braunaus Stadtchef Johannes Waidbacher (ÖVP):

Johannes Waidbacher Bild: (OÖN)

1 Wie hat sich die Corona-Krise auf die Finanzen Ihrer Stadt ausgewirkt und wie sind Sie bisher durch die Krise gekommen?

Die Coronakrise stellt unsere Republik vor die größte wirtschaftliche Herausforderung in den letzten 75 Jahren. Die unmittelbaren Auswirkungen der Coronakrise im finanziellen Bereich der Stadtgemeinde konnten wir bisher noch bewältigen. Die Stadt Braunau hat in den letzten Jahren gut gewirtschaftet und zurzeit noch liquide Mittel zur Verfügung. Die Finanzmittel der Städte und Gemeinden werden sich zukünftig rasch drastisch reduzieren. Vor allem werden wesentliche Einnahmequellen der Kommunen deutlich einbrechen. Das betrifft die Kommunalsteuer, die wir in Braunau heuer mit rund 11,9 Millionen Euro veranschlagt haben. Das betrifft auch die Gemeindeanteile aus dem allgemeinen Steuertopf, für die wir in Braunau heuer rund 17,6 Millionen Euro budgetiert hatten.

Bei den Vorauszahlungen dieser Ertragsanteile für Mai und Juni ist der Einbruch bereits sehr deutlich zu spüren. Und noch bei verschiedenen weiteren Einnahmen wird es zu Rückgängen kommen. Dazu kommt, dass andererseits mit Ausgabensteigerungen zu rechnen ist, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Soziales. Und diese Auswirkungen sind noch nicht vorbei. Eine Gesamtbilanz lässt sich zurzeit noch nicht vorlegen, ebenso sind schlüssige Prognoserechnungen noch nicht möglich. Fest steht aber: In Städten wie Braunau muss mit einem Einnahmenentfall von einigen Millionen Euro gerechnet werden. Fest steht damit auch: Die Städte und Gemeinden brauchen Unterstützung. Es werden daher kurzfristiger Entlastungmaßnahmen für die Gemeinden notwendig sein, um die Liquidität der Gemeinden zu sichern.

2 Gibt es Bauprojekte oder Vorhaben, die durch die Krise auf Eis gelegt werden mussten?

Die laufenden Bauvorhaben der Stadt Braunau haben sich durch die Coronakrise nur leicht verzögert. Allgemein konnten die Bauunternehmen rasch mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen ihre Arbeiten fortführen. Die Bundesregierung hat ein Investitionsprogramm für Gemeinden in Höhe von 1 Milliarde Euro beschlossen. Die Gemeinden sind ein wichtiger Auftraggeber, kommunale Investitionen ein wesentlicher Beitrag, die regionale Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern.

In diesem Investitionsprogramm der Bundesregierung würde der Stadt Braunau ein Förderbetrag von rund 1,8 Millionen Euro zukommen. Sofern dieser Betrag kurzfristig abgerufen werden kann, werden wir voraussichtlich alle im Voranschlag 2020 vorgesehenen Vorhaben realisieren können. Damit kann sichergestellt werden, dass die notwendigen zusätzlichen Kinderbetreuungsplätze rechtzeitig geschaffen werden, genauso wie die dringenden Straßensanierungen und die geplanten Investitionen in die Infrastruktur möglich sind.

3 Welche Vorhaben müssen nach dem Stillstand nachgeholt werden?

Auch die Stadt Braunau am Inn leistete zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus ihre Beiträge. Oberstes Ziel war und ist die Gesundheit der Menschen. Durch die rechtlichen Vorgaben waren auch kommunale Einrichtungen der Stadt Braunau zu schließen. Doch grundsätzlich konnte das Team der Stadtgemeinde während der ganzen Zeit den Betrieb im Stadtamt, den Städtischen Betrieben und den systemrelevanten kommunalen Einrichtungen aufrechterhalten, oftmals unter erschwerten Bedingungen. Der Einsatzstab im Rathaus koordinierte die Umsetzung der Maßnahmen in enger Abstimmung mit anderen Behörden und den Einsatzorganisationen. Wichtige kommunale Dienstleistungen und öffentliche Infrastruktur haben auch weiterhin verlässlich funktioniert – von der kommunalen Wasserversorgung über die städtische Müllabfuhr bis zu den sozialen Diensten. Kindergärten, Hort und Volksschulen garantierten die erforderliche Unterstützung für Eltern und Familien.

Ich denke, dass wir diese außerordentliche Krisensituation bisher sehr gut bewältigt haben. Dafür gilt dem Team der Stadtgemeinde mein großer Dank. Auch allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und unseren Mandatarinnen und Mandataren möchte ich herzlich dafür danken, dass alle notwendigen Entscheidungen und Maßnahmen einstimmig mitgetragen wurden. Und ich bedanke mich bei allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern dafür, von Anfang an die Anweisungen der Regierung umgesetzt und gelebt zu haben.

4 Wie sieht Ihre (vorläufige) persönliche Bilanz als Bürger und als Bürgermeister aus?

Die Coronakrise brachte uns eine beispiellose Situation, die uns vor ganz neue Herausforderungen gestellt hat. Plötzlich standen wir vor Fragen, von denen man nie dachte, dass wir uns diese einmal stellen müssen. Meine persönliche Bilanz – als Bürger und Bürgermeister – lautet: Viele sind in dieser Krise über sich hinausgewachsen. Sie alle haben sich mit ihren außergewöhnlichen Leistungen unseren größten Respekt und Dank verdient! Stellvertretend für diese Menschen gilt mein großer Dank allen, die in dieser schwierigen Zeit die Versorgung der Bevölkerung aufrechterhalten, Lieferdienste organisieren oder sich freiwillig in der Nachbarschaftshilfe engagieren.

Allen, die täglich in ihrem Beruf Großartiges leisten, sei es in Gesundheits- und Pflegeberufen oder auch im Einzelhandel. Den Reinigungskräften, die noch viel härtere Arbeit leisten als schon im Regelbetrieb. Den Einsatzkräften, egal ob Polizei, Feuerwehr oder Rettung. Großer Dank gilt auch unseren Pädagoginnen und Pädagogen in den Kindergärten und Schulen, die die Betreuung unserer Kinder und Schüler sichergestellt haben. Natürlich auch den Eltern, die in den letzten Wochen intensiv mit ihren Kindern gearbeitet und gelernt haben.

Mein persönlicher Aufruf: Stärken wir unsere lokalen und regionalen Unternehmen, die von der Coronakrise besonders betroffen waren. Stärken wir unsere Region und erhalten wir Arbeitsplätze. Kaufen wir regional, saisonal und nachhaltig ein.

Meine persönliche Bilanz: Wir halten zusammen. Wir meistern die Coronakrise gemeinsam als Team und gehen aus dieser Prüfung noch stärker hervor. Denn: "Wo das Miteinander gewinnt. So sind wir." Nie fand ich unseren gemeinsamen Slogan von Braunau und Simbach passender und motivierender als heute.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at