Thomas Krenn hatte schon als kleines Kind große Träume. Den gebürtigen Braunauer zog es von klein auf in die Ferne. "Ich habe mir immer gewünscht, zusammen mit Freunden auf dem Fahrrad wegzufahren", sagt Krenn. In seinem Vorhaben bestärkt habe ihn zusätzlich sein ehemaliger Nachbar, der als Entwicklungshelfer in Tansania tätig war. Heute verwirklicht er diesen Traum als Guide für Mountainbike-Touren.