Wie sich die Kriminalität durch Corona verändert

Einbruchsdiebstähle seien rückläufig, da sich die Leute nun vermehrt zuhause in den eigenen vier Wänden aufhielten, sagte bereits Innenminister Karl Nehammer (VP), der aber auch betonte, dass diese dafür nun auf anderen Wegen aktiv seien.

Besondere Vorsicht sei derzeit vor Hausierern und Internet-Betrügern geboten, sagt Braunaus Bezirkspolizeikommandant Martin Pumberger im OÖN-Gespräch. "Es schlägt sich zwar noch nicht in unseren Statistiken zu Buche, aber vor diesen Tricks ist generell zu warnen. Wir hatten vor ein paar Wochen einen Fall in Handenberg Umgebung, wo Unbekannte Hausdesinfektionen anboten. Solchen Leuten sollte man keinesfalls trauen und sie nicht ins Haus lassen", so Pumberger.

Skepsis ist auch im Internet und am Telefon angebracht. Hier sind besonders Ältere gefährdet. Senioren, die mit Monatsbeginn ihre Pension bei der Bank abheben, sind ein verlockendes Ziel für Betrüger. Die Polizei ruft die Pensionisten dazu auf, besonders vorsichtig und vor allem bei Telefonaten misstrauisch zu sein. "Die Bank gibt grundsätzlich keine Infos, geschweige denn Aufforderungen per Mail oder Telefon", sagt Pumberger und warnt: "Im Internet sind viele sogenannte Phishing-Mails im Umlauf."

Weniger Autos, weniger Unfälle

Dass sich Gauner nun neue "Geschäftszweige" suchen, resultiere aus der Situation: "Die Leute sind zuhause, folglich haben es die Einbrecher schwerer. Sie suchen sich andere Zugänge."

Unverändert sei die Situation derzeit etwa noch beim Drogenhandel, der Markt sei weiterhin in vollem Gange, die Polizei werde unverändert Kontrollen und Ermittlungen durchführen.

Noch gibt es keinen großen Anstieg der Anfragen, doch man gehe davon aus, dass die häusliche Gewalt zunehmen werde, sagt Pumberger. "Familien verbringen nun viel Zeit auf engem Raum zusammen, da entsteht leicht Konfliktpotenzial. Es wäre wichtig, sich in dieser Zeit eine sinnvolle Beschäftigung zu suchen. Und nicht zum Alkohol zu greifen." Wie kürzlich in den Innviertler Nachrichten berichtet, ist das Land Oberösterreich für einen Anstieg der häuslichen Gewalt gewappnet und hat in Linz ein zusätzliches Quartier für schutzsuchende Frauen errichtet. "In der Hoffnung, es nicht zu brauchen", sagte SP-Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer.

Gute Nachrichten gibt es auch: Auf den Straßen sind weniger Autos unterwegs, folglich gibt es weniger Unfälle. Kontrolliert werden Autos, in denen sich mehrere Personen befinden. Denn auch hier gilt die Regel, dass sich nur Personen vom gleichen Haushalt in einem Fahrzeug aufhalten dürfen. "Es hat schon Fälle gegeben, die wir zur Anzeige bringen mussten", sagt Pumberger. Auch private Treffen und Feiern mit mehreren Personen mussten bereits von der Polizei unterbrochen werden. "Die Leute waren großteils einsichtig." Auch auf der Straße und auf Parkplätzen werden immer wieder Gruppierungen ermahnt, sich aufzulösen.

"Besonders die Jungen, aber auch viele Ältere halten sich oft nicht an die Regeln", sagt Pumberger und appelliert, wenn nicht unbedingt notwendig, das Haus nicht zu verlassen. "Nur so können wir das Virus eindämmen."

Artikel von Lisa Penz l.penz@nachrichten.at