Wie in den vergangenen Jahren: SV Ried enttäuscht zum Saisonauftakt

0:3 gegen Rapid, 0:5 gegen Rapid, 0:1 gegen Wiener Neustadt, 1:1 gegen den Aufsteiger Steyr und nun am Freitag eine 1:3-Pleite gegen Austria Klagenfurt. In Sachen Saisonauftakt ist die SV Ried wahrlich kein Spezialist.

Den Saisonstart 2019/2020 hätte man sich bei sportlichen Verantwortlichen der Sportvereinigung Ried sicher ganz anders vorgestellt. Von der emotional einzigartigen Stimmung, die nach dem letzten Spiel der vergangenen Saison trotz des Nicht-Aufstiegs - immerhin blieb die Mannschaft in allen 15 Spielen im Frühjahr ungeschlagen - ist schon nach der ersten Runde - zumindest auf den Rängen - nicht mehr viel über. In der ersten Halbzeit waren die Rieder tonangebend, für den so wichtigen Führungstreffer reichten die Offensivbemühungen aber nicht aus.

Nach der Pause kamen die spielerisch starken Klagenfurter immer besser ins Spiel. Nach dem Doppelschlag von Oliver Markoutz in der 52. und 56. Minute standen die Rieder völlig neben den Schuhen und kassierten in der 63. Minute das 0:3. Dass dieses Tor mit Dario Pecirep ausgerechnet ein ehemaliger Stürmer, den die SV Ried im Sommer nach Klagenfurt ziehen ließ, erzielte, passte da irgendwie gut ins Bild. Der sehenswerte Freistoßtreffer von Balakiyem Takougnadi in der Nachspielzeit war lediglich Ergebniskosmetik.

„Es war für mich ein unglaubliches Spiel. Vor 14 Tagen habe ich noch hier in Ried gespielt. Ich war sehr gerne in Ried, beim Tor wollte ich nicht jubeln, weil mich die Fans hier immer unterstützt haben“, sagte Pecirep nach dem Spiel. Er habe in Ried das Gefühl gehabt, nicht mehr unbedingt benötigt zu werden. „In Klagenfurt haben wir eine super Mannschaft, ich bin froh hier zu sein“, so Pecirep.

Unmut über Werbedurchsage nach den Gegentoren

Verärgert waren die Rieder Fans nicht nur wegen der schwachen Leistung und der Niederlage. Eine Werbedurchsage nach den Gegentoren („Hoppala! Dieses Tor sollte eigentlich vernagelt sein - alle anderen Türen stehen dafür offen. Innviertel Tourismus“) wurde von den Fans heftig kritisiert, nicht zu unrecht, denn gut durchdacht scheint diese Marketing-Aktion nicht zu sein. „Wenn das noch einmal bei einem Gegentor eingespielt werden, werde ich mir überlegen, das Stadion zu verlassen“, schrieb ein wütender Fan in einem Forum, auch auf Facebook („Wenn das noch einmal eingespielt wird, dann war das meine letzte Dauerkarte nach 27 Jahren“) gingen die Wogen hoch.

Bajic mit Schulterverletzung

Wie auch immer: für die SV Ried war es unter Trainer und Sportdirektor Gerald Baumgartner die erste Niederlage, am Freitag könnte mit einem Sieg beim Titelfavoriten Austria Lustenau, der mit einem 3:1-Sieg in Dornbirn in die Saison startete, das Bild wieder gerade gerückt werden. Bei einer Niederlage würde der Rückstand bereits sechs Punkte betragen. Nicht mit dabei sein wird Offensivspieler Ante Bajic, er zog sich einen Kapselriss in der Schulter zu. „Das ist natürlich sehr bitter, aber es hätte noch schlimmer ausgehen können. Ich hoffe, dass ich bis zum Heimspiel gegen Amstetten wieder im Kader bin“, sagte Bajic im OÖN-Gespräch am Rande des Spiels der Jungen Wikinger gegen Gurten.

Nach dem Spiel wollte die Mannschaft Geschlossenheit demonstrieren Bild: GEPA pictures/ Thomas Bachun