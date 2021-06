PFAFFSTÄTT, POLLING, PERWANG. Wie der Vater, so der Sohn. In manchen Gemeinden ist das Amt des Bürgermeisters eine innerfamiliäre Angelegenheit. In Polling hat Sohn Bernhard 2015 direkt von seinem Vater Karl Reiter-Stranzinger übernommen. In Pfaffstätt sitzt seit über vier Jahrzehnten ein Gerner auf dem Bürgermeistersessel, seit 1973 bis heute gab es nur eine Periode ohne Vater Franz oder Sohn Wolfgang. In Perwang will Reinhard Sulzberger im Herbst den Platz seines Vaters Josef einnehmen.