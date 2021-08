"Wer am Gatter steht, will auch gewinnen"

Das PS-Spektakel ist zurück am Güpl. Nach einem Jahr Pause trifft sich am Samstag, 21., und Sonntag, 22. August, dort die Motocross-Elite. Während am Samstag die Österreichische Vereins- und Clubmeisterschaft ausgetragen wird, kommt es am Sonntag zum Showdown im Kampf um die Motocross-Staatsmeisterschaft. Gefahren wird in Mehrnbach heuer in den Klassen MX Open, MX 2 und – als Premiere – die Junioren ÖM.