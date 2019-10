„Ich bin noch nie in ein Passagierflugzeug gestiegen und werde das bewusst auch mein ganzes Leben lang nicht tun“, sagt Andreas Bachmair, Initiator der „Fridays-for-Future“-Bewegung (FFF) in Schärding. Er und seine Mitstreiter gehen einmal pro Monat in der Barockstadt auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Hauptziel des 13-Jährigen ist es, dass mehr Menschen auf das Thema aufmerksam werden und die Politik endlich konkrete Maßnahmen setzt.