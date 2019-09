Wenn Wasserretter keine Grenzen kennen

Zum zehnten Mal veranstaltet die Wasserrettung am Sonntag, 8. September, das "Grenzenlos Schwimmen" von der Barockstadt bis nach Wernstein. Dies ist eine einmalige Gelegenheit für "geübte" Schwimmer, das Europareservat "Unteres Inntal" aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben. Begleitet werden sie von den Schärdinger Rettungsschwimmern. Leiter Stephan Quirchtmaier erklärt im Volkszeitungs-Interview, was einen guten Wasserretter ausmacht und welchen Einsatz er nie vergessen wird.

Volkszeitung: Was macht einen richtig guten Wasserretter aus? Welche Voraussetzungen – außer natürlich gut schwimmen zu können – muss man erfüllen?

Quirchtmaier: Die körperliche Fitness sowie die Bereitschaft seine Fähigkeiten immer wieder weiterzuentwickeln und zu erhalten sind wichtige Faktoren. Das Interesse an der Ausbildung als Ersthelfer über ein normales Maß hinaus, die Teamfähigkeit sowie das richtige Reaktionsvermögen in körperlichen und psychischen Stresssituationen am und im Wasser sind weitere wichtige Merkmale eines Rettungsschwimmer.

Wann und wie oft sind die Schärdinger Wasserretter im Einsatz?

Von den insgesamt 50 Mitgliedern in der Ortsstelle besteht das aktive Einsatzpersonal in Schärding derzeit aus zehn Personen, die vor allem Anfänger- bis Rettungsschwimmausbildungen abhalten. Davon sind vier als Wildwasserretter ausgebildet, welche in der Alarmierungskette des Landesverbandes Oberösterreich eingegliedert sind. Weiters versehen heuer erstmalig unsere Rettungsschwimmer auch im Stadtbad Schärding den Überwachungsdienst im Badebetrieb. Heuer gab es bereits mehr als fünfzehn Alarmierungen über die Landeswarnzentrale OÖ bei denen meist die Wildwasserretter alarmiert werden, um bei Kanu- und Raftunfällen Personen oder Boote aus dem Wildwasser zu bergen.

Seit wann sind Sie in Schärding?

Ich bin 2011, nach meiner Ausbildung zum Rettungsschwimmlehrer, der Ortsstelle Schärding der Wasserrettung beigetreten. Dann habe ich die Ausbildung zum Wildwasserretter absolviert und seit 2016 leite ich die Ortsstelle.

Was war bisher Ihr gefährlichster Einsatz?

Grundsätzlich gilt: Wenn ein Einsatz gefährlich wird, ist dieser abzubrechen. An oberster Stelle steht bei den Rettungsschwimmern immer der Eigenschutz. In der Ausbildung zum Wildwasserretter werden manche Erlebnisse als gefährlich empfunden, die aber notwendig sind, um seine Grenzen kennenzulernen. So erscheinen zum Beispiel Eisbergeübungen, Rafttour im Wildwasser oder Canyoningtouren mit Sprüngen über 10 Meter Höhe als gefährlich. Sind sie aber nicht, wenn man in der Ausbildung schrittweise darauf vorbereitet wird und das Risiko richtig beurteilt.

Und welchen Einsatz werden Sie nie vergessen?

Die Suche und Bergung von länger vermissten Personen sind tragische Erlebnisse, die immer in Erinnerung bleiben.

Gibt es genügend "Nachwuchskräfte" bei der Wasserrettung?

Nein, wie bei fast allen Einsatzorganisationen, fehlt auch uns der Nachwuchs im Ehrenamt. In unserer Planung steht die Mitgliederwerbung und Ausbildung von Nachwuchskräften ganz oben.

Warum sollte man sich das "Grenzenlos Schwimmen" am 8. September in Schärding auf keine Fall entgehen lassen?

Weil man eine der schönsten Gegenden des Innviertels, das "Untere Inntal", aus einer völlig anderen Perspektive und unter professioneller Überwachung genießen kann. Und weil es einfach Spaß macht und man sich mit anderen Schwimmern messen kann. Ganz etwas Besonderes ist auch der Empfang beim Wernsteiner Brückenfest.

Und wie oft sind Sie die Strecke von Schärding bis Wernstein schon geschwommen?

Schon mehrmals.

"Grenzenlos Schwimmen": Gestartet wird das Teilnehmerfeld am 8. September auf Höhe Wassertor in Schärding um 11 Uhr, um dann in rund ein- bis eineinhalb Stunden die Strecke von 5,8 km im ca. 15 ? C kalten Flusswasser (Neoprenanzug verpflichtend!) zurückzulegen. Abgesichert werden die Schwimmer durch Boote der Wasserrettung und Feuerwehr-Einsatzkräfte von Schärding und Wernstein. Info und Anmeldung unter www.ooe.owr.at E-Mail: schaerding@ooe.owr.at bzw. Tel.: 0676 821234071.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at