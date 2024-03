Wegen des Verbrechens der Vergewaltigung musste sich am Montag ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Braunau vor einem Schöffensenat des Landesgerichts Ried verantworten. Am 30. September 2023 trafen sich der Angeklagte und eine ehemalige Schulkollegin beim Fortgehen in einem Lokal im Bezirk Braunau.