Wenn im Unterricht die Funken richtig sprühen

Im wahrsten Sinne des Wortes heiß her geht es an den sechs Feuerstellen in der Werkstätte der Berufsschule Schärding. Eine Besonderheit ist, dass diese noch wie anno dazumal mit Steinkohle betrieben werden. Alle Schärdinger Berufsschüler lernen dort sowohl den richtigen Umgang mit den Feuerstellen als auch verschiedene Schmiedetechniken beziehungsweise das plastische Verformen.