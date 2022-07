"Wenn ein Unwetter kommt, hab ich noch immer Bauchweh"

Entsetzlich. So sei der Anblick nach dem verheerenden Unwetter 2009 gewesen. Zerstörung, Nässe, Finsternis – diese Schlagwörter fallen Josef Stockinger vom gleichnamigen Gasthaus in Siegertshaft in der Gemeinde Kirchberg bei Mattighofen ein, wenn er sich an das Jahr 2009 erinnert. Damals hinterließ ein Hagelunwetter eine Spur der Verwüstung von Pontigon bis Munderfing, mittendrin das Gasthaus Stockinger in Kirchberg.