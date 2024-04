Weilbach: Volksschule soll geschlossen werden, Kindergarten erhalten bleiben

Kooperationen im kommunalen Bereich werden in ländlichen Regionen immer notwendiger. Wo es nur geht, versuchen die Gemeinden zusammenzuarbeiten. So auch in Mörschwang, Weilbach und St. Georgen bei Obernberg. Seit dem Jahr 2020 gibt es zwischen den drei Gemeinden eine Verwaltungsgemeinschaft, bereits seit 2011 eine Volksschulkooperation. Dabei werden die Volksschüler der drei Gemeinden gemeinsam an zwei Schulstandorten unterrichtet. Ab Herbst soll es zu einer Änderung kommen.