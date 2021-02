Gerhard Kasinger ist hauptberuflich Konstrukteur, Peter Weiser EDV-Techniker. Ihre Leidenschaft aber gehört dem Kaffee, den sie in ihrer eigenen kleinen Rösterei in Laab herstellen. Sie produzieren ihn nicht nur, sondern genießen ihn auch gerne selber, besonders den Espresso Roma – ohne Zucker, ohne Milch. Am wichtigsten sei, dass die Bohnen frisch geröstet wurden, dann schmeckt das braune Gebräu nämlich umso besser. Nach zwölf Wochen nehme der Geschmack bereits leicht ab, sagt Kasinger.