Während der Sommer in dieser Woche noch einmal ein kräftiges und heißes Lebenszeichen von sich gibt, beschäftigt man sich in den Rathäusern der Bezirksstädte schon mit dem kommenden Herbst und Winter. Die Energiekrise zwingt auch die Kommunen, Strategien für Einsparungsmaßnahmen zu erarbeiten. In vielen Städten wird mittlerweile über den Umgang mit den beliebten Weihnachtsbeleuchtungen diskutiert, in den drei Innviertler Bezirksstädten ist das nicht anders. Die Innviertler Nachrichten haben