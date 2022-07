Wehmut in Maria Schmolln: Franziskanerschwestern gehen

Seit 1883 wirken die Franziskanerinnen von Vöcklabruck im Wallfahrtsort, im Sommer verlassen ihn die letzten drei nach fast 140 Jahren. Schwester Richlinde und Schwester Wiltrudis, die seit 1986 bzw. 1996 in Maria Schmolln tätig waren, gehen zurück ins Mutterhaus nach Vöcklabruck. Schwester Maria, die seit 2003 in Maria Schmolln wohnt, wird ab September im Konvent in Braunau gebraucht.