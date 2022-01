Seit Herbst des Vorjahres gibt es einen sogenannten Plichtschulcluster in Schärding. Volks-, Mittelschule sowie die Allgemeine Sonderschule bündeln seither ihre Kräfte und werden von Clusterleiterin Daniela Pöschl geführt. Die Mittelschulpädagogin folgte kürzlich Matthias Zauner, der in Pension ging. Im Interview erklärt Pöschl, welche Vorteile sich durch die Bildung des Schulclusters in Schärding ergeben und was genau ihre Aufgaben an der Spitze sind.