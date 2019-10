Oberösterreichs Landesregierung feierte heuer 100- jähriges Jubiläum. Ein Jubiläum, das nicht nur stolz macht, sondern auch auf eine dunkle Vergangenheit zurückblickt: Die Autoren Dieter A. Binder, Michael John und Wolfgang Reder haben in ihrem Buch "Heimerziehung in OÖ" gründlich in den Archiven der Behörden recherchiert. Michael John, Professor an der Kepler Universität Linz, wird dem Publikum eine historische Aufarbeitung dieser Vergangenheit präsentieren.